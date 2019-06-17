Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu
Son dakika bilgisine göre; Real Madrid resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'in transferi açıklandı.
İspanyol devi Real Madrid, Santos'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'i transfer ettiğini açıkladı. İspanyol ekibinin Rodrygo transferi için kulubüne 45 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.
Yeni transfer Rodrygo için 18 Haziran Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda bir tören düzenlenecek.
Real Madrid Goes'ten önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'i kadrosuna katmıştı.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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