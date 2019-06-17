Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu

İspanyol devi Real Madrid, Santos'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'i transfer ettiğini açıkladı. İspanyol ekibinin Rodrygo transferi için kulubüne 45 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Yeni transfer Rodrygo için 18 Haziran Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda bir tören düzenlenecek.

Real Madrid Goes'ten önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'i kadrosuna katmıştı.