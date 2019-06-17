Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu! Son dakika haberleri... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu

'in 5. transferi oldu

Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu

Son dakika bilgisine göre; resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekibi Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'in transferi açıklandı.

İspanyol devi , Santos'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'i ettiğini açıkladı. İspanyol ekibinin Rodrygo transferi için kulubüne 45 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Yeni transfer Rodrygo için 18 Haziran Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda bir tören düzenlenecek.

Real Madrid Goes'ten önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'i kadrosuna katmıştı.

  1. 17.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN