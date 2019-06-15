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Transfer bombası patlıyor! Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldız golcü geliyor. Real Madrid ile yollarıyını ayırmak isteyen genç forvet, Fenerbahçe'nin formasını giyebilir.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:21
Güncelleme: 15.06.2019 07:21
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Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.
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Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz!
İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı.
Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.
Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak.