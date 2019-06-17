Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması! Real Madrid...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de takımdaki oyuncular ilgili de kararlar verilmeye başlandı. Geçtiğimiz sezon performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisinin transferi hakkında menajeri önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:20 Güncelleme: 17.06.2019 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





