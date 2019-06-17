Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması! Real Madrid... - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması! Real Madrid...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de takımdaki oyuncular ilgili de kararlar verilmeye başlandı. Geçtiğimiz sezon performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisinin transferi hakkında menajeri önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 19:20 Güncelleme: 17.06.2019 19:27
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel gelişmesi yaşanıyor.

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Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giyen tecrübeli file bekçisi kalesinde 16 gol gördü.

Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!

Takımda kalıp kalmayacağı papatya falına dönen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bir hayli sancılı dönem geçiren Volkan Demirel hakkında karar verildi.

Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demirel'in menajerinden transfer açıklaması!

Önümüzdeki sezon Ersun Yanal'ın kesin olarak kadroda görmek istediği tecrübeli kalecinin, Emre Belözoğlu ile birlikte takım içerisinde sinerji yaratma anlamında Yanal'a yardım edeceği belirtildi.

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