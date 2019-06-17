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Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişme! Taraftar çıldıracak
Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini ise taraftarların sevgilisi yıldız isimle dolduracak...
17 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
Güncelleme: 17.06.2019 14:32
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Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.
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Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışlarına girmişti.
Fenerbahçe'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı lacivertliler iddiaya göre eski yıldızını transfer edebilmek için girişimlere başladı.