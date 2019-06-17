Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişme! Taraftar çıldıracak

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini ise taraftarların sevgilisi yıldız isimle dolduracak...