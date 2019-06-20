Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'nun sözleşmesini uzattı.

Manchester City Kulübü, 22 yaşındaki Zinchenko'nun sözleşmesin in 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere ekibine 2016'da transfer olan Zinchenko, geçen sezon 29 maça çıktı ve bir gol attı.