Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, iç transferde 22 yaşındaki Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko ile sözleşme yeniledi.
İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City, Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'nun sözleşmesini uzattı.
Manchester City Kulübü, 22 yaşındaki Zinchenko'nun sözleşmesin in 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
İngiltere ekibine 2016'da transfer olan Zinchenko, geçen sezon 29 maça çıktı ve bir gol attı.
20 Haziran 2019
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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