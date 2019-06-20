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20 Haziran 2019, Perşembe
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Zinchenko 2024'e kadar 'de

Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de

'in son şampiyonu , iç transferde 22 yaşındaki Ukraynalı yıldızı ile sözleşme yeniledi.

kulübü , Ukraynalı sol bek 'nun sözleşmesini uzattı.

Manchester City Kulübü, 22 yaşındaki Zinchenko'nun sözleşmesin in 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere ekibine 2016'da transfer olan Zinchenko, geçen sezon 29 maça çıktı ve bir gol attı.

  1. 20.06.2019
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