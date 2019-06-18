Manchester United Pogba'yı bırakmıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın adı Real Madrid ile anılırken, Fransız oyuncunun kulübü henüz son sözünü söylemiş değil.

Nitekim İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız yıldızı takımda tutmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde "3 yıldır Manchester'dayım. İyi ve kötü birçok anı yaşadım. Ancak şimdi başka bir yerde yeni bir meydan okuma yapmayı düşünüyorum" diyerek takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.

HAFTALIK 500 BİN EURO

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan ve Real Madrid'e gitmek isteyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna tıpkı Alexis Sanchez'in kazandığı gibi haftalık 500 bin euroya yakın bir sözleşme teklif edilecek.