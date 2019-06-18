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18 Haziran 2019, Salı
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Pogba'yı bırakmıyor

Manchester United Pogba'yı bırakmıyor

Adı son günlerde sıkça ile anılan ve yaptığı "yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var" açıklamasıyla takımdan ayrılacağı konuşulan için kulübü 'ın çılgın bir sözleşme önerisi sunacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da forma giyen 'nın adı ile anılırken, Fransız oyuncunun kulübü henüz son sözünü söylemiş değil.

Nitekim İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız yıldızı takımda tutmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde "3 yıldır Manchester'dayım. İyi ve kötü birçok anı yaşadım. Ancak şimdi başka bir yerde yeni bir meydan okuma yapmayı düşünüyorum" diyerek takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.

HAFTALIK 500 BİN EURO

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan ve Real Madrid'e gitmek isteyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna tıpkı 'in kazandığı gibi haftalık 500 bin euroya yakın bir sözleşme teklif edilecek.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 10:09
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