Manchester United Pogba'yı bırakmıyor
Adı son günlerde sıkça Real Madrid ile anılan ve yaptığı "yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var" açıklamasıyla takımdan ayrılacağı konuşulan Paul Pogba için kulübü Manchester United'ın çılgın bir sözleşme önerisi sunacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın adı Real Madrid ile anılırken, Fransız oyuncunun kulübü henüz son sözünü söylemiş değil.
Nitekim İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız yıldızı takımda tutmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde "3 yıldır Manchester'dayım. İyi ve kötü birçok anı yaşadım. Ancak şimdi başka bir yerde yeni bir meydan okuma yapmayı düşünüyorum" diyerek takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.
HAFTALIK 500 BİN EURO
Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan ve Real Madrid'e gitmek isteyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna tıpkı Alexis Sanchez'in kazandığı gibi haftalık 500 bin euroya yakın bir sözleşme teklif edilecek.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 10:09
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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