Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Uzun yıllardır Süper Lig ekiplerinin kurduğu Robben hayali bu defa gerçekleşebilir. Sky Sports'a konuşan Robben, "Futbola devam edip, etmeme konusun da kararımı 1-2 hafta içinde vereceğim" dedi. Hollanda basını, 'oyuncuyla çok sayıda ilgilenen kulüp var' derken en ciddi teklifin Süper Lig devinden geldiğini belirtti.