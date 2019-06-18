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18 Haziran 2019, Salı
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Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Uzun yıllardır Süper Lig ekiplerinin kurduğu Robben hayali bu defa gerçekleşebilir. Sky Sports'a konuşan Robben, "Futbola devam edip, etmeme konusun da kararımı 1-2 hafta içinde vereceğim" dedi. Hollanda basını, 'oyuncuyla çok sayıda ilgilenen kulüp var' derken en ciddi teklifin Süper Lig devinden geldiğini belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 09:28 Güncelleme: 18.06.2019 09:28
Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Hemen hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye'ye çok yakın.

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Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Geçtiğimiz sezonu B. Münih'le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi.

Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Sky Sport'un Alman tarafına konuşan Arjen Robben şunları söyledi;

Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

"Kramponlarımı söğüt dalına asıp asmayacağım konusunda hala kararsızım. Bu konuda 1-2 hafta içinde kararımı vermeyi planlıyorum.

Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Kararımı verdiğim zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir karar vermiş değiliz"

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