Hollanda basını açıkladı! Robben bombası

Uzun yıllardır Süper Lig ekiplerinin kurduğu Robben hayali bu defa gerçekleşebilir. Sky Sports'a konuşan Robben, "Futbola devam edip, etmeme konusun da kararımı 1-2 hafta içinde vereceğim" dedi. Hollanda basını, 'oyuncuyla çok sayıda ilgilenen kulüp var' derken en ciddi teklifin Süper Lig devinden geldiğini belirtti.
18 Haziran 2019 Salı 09:28
Güncelleme: 18.06.2019 09:28
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Hemen hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye'ye çok yakın.
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Geçtiğimiz sezonu B. Münih'le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi.
Sky Sport'un Alman tarafına konuşan Arjen Robben şunları söyledi;
"Kramponlarımı söğüt dalına asıp asmayacağım konusunda hala kararsızım. Bu konuda 1-2 hafta içinde kararımı vermeyi planlıyorum.
Kararımı verdiğim zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir karar vermiş değiliz"