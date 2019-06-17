Chelsea'de büyük sürpriz! Lampard ve Drogba...

Son Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'de menajer Sarri'nin Juventus'a doğru yola çıkmasının ardından yeni bir isim arayışı hemen sonuç verdi.



Maviler, kulüp tarihinde efsane olarak anılan Frank Lampard'ı göreve getirmeye karar verdi. Bu sezon Derby County'de görev alan Lampard da eski kulübü Chelsea'den gelen teklifi onayladı.



Roman Abramovic'le telefonda görüşen Lampard, teklifi onayladı. Öte yandan, efsane isimle beraber çalışacak antrenörler de belli oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve Chelsea tarihine adını altın harflerle yazdıran Didier Drogba'nın da teknik heyette olacağı bildirildi.



Ayrıca eski kalecilerden Shay Given'ın da yardımcılar arasında olacağı kaydedildi.