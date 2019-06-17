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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'de büyük sürpriz! Lampard ve Drogba...

Chelsea'de büyük sürpriz! Lampard ve Drogba...

’in önemli kulüplerinden de 2019-20 sezonu öncesi hareketlilik yaşanıyor. Chelsea’de dönemi resmen başlıyor. Roman Abramovic’in ikna ettiği Chelsea efsanesi, ’yı da ekibine dahil ediliyor.

Son Avrupa Ligi şampiyonu 'de menajer Sarri'nin Juventus'a doğru yola çıkmasının ardından yeni bir isim arayışı hemen sonuç verdi.

Maviler, kulüp tarihinde efsane olarak anılan 'ı göreve getirmeye karar verdi. Bu sezon Derby County'de görev alan Lampard da eski kulübü Chelsea'den gelen teklifi onayladı.

Roman Abramovic'le telefonda görüşen Lampard, teklifi onayladı. Öte yandan, efsane isimle beraber çalışacak antrenörler de belli oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve Chelsea tarihine adını altın harflerle yazdıran 'nın da teknik heyette olacağı bildirildi.

Ayrıca eski kalecilerden Shay Given'ın da yardımcılar arasında olacağı kaydedildi.

  1. 17.06.2019
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