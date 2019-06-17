Chelsea'de büyük sürpriz! Lampard ve Drogba...
Premier Lig’in önemli kulüplerinden Chelsea de 2019-20 sezonu öncesi hareketlilik yaşanıyor. Chelsea’de Frank Lampard dönemi resmen başlıyor. Roman Abramovic’in ikna ettiği Chelsea efsanesi, Didier Drogba’yı da ekibine dahil ediliyor.
Son Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'de menajer Sarri'nin Juventus'a doğru yola çıkmasının ardından yeni bir isim arayışı hemen sonuç verdi.
Maviler, kulüp tarihinde efsane olarak anılan Frank Lampard'ı göreve getirmeye karar verdi. Bu sezon Derby County'de görev alan Lampard da eski kulübü Chelsea'den gelen teklifi onayladı.
Roman Abramovic'le telefonda görüşen Lampard, teklifi onayladı. Öte yandan, efsane isimle beraber çalışacak antrenörler de belli oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve Chelsea tarihine adını altın harflerle yazdıran Didier Drogba'nın da teknik heyette olacağı bildirildi.
Ayrıca eski kalecilerden Shay Given'ın da yardımcılar arasında olacağı kaydedildi.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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