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16 Haziran 2019, Pazar
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Pogba'dan ayrılık sinyali

Pogba'dan ayrılık sinyali

Son haftalarda sıkça 'e yazılan 'ın Fransız yıldızı yaptığı açıklamayla Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağının sinyallerini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu , transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. The Guardian'a konuşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu takımdan ayrılma sinyalleri vererek şunları dile getirdi;

"3 yıldır Manchester'dayım ve iyi kötü birçok zaman yaşadım. Bu sezon sonrası başka yerde yeni bir meydan okumanın iyi olabileceğini düşündüm."

İspanyol devi 'in yanı sıra Pogba'nın eski takımı da Fransız yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

  1. 16.06.2019
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