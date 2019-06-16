Pogba'dan ayrılık sinyali

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. The Guardian'a konuşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu takımdan ayrılma sinyalleri vererek şunları dile getirdi;

"3 yıldır Manchester'dayım ve iyi kötü birçok zaman yaşadım. Bu sezon sonrası başka yerde yeni bir meydan okumanın iyi olabileceğini düşündüm."

İspanyol devi Real Madrid'in yanı sıra Pogba'nın eski takımı Juventus da Fransız yıldızı kadrosuna katmak istiyor.