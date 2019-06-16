Son dakika haberi... Galatasaray’ın gündeminde olan Jimmy Durmaz, transfer söylentilerini arttıran bir hareket yaptı. Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından "Yakında Türkiye'deyim" mesajı yollamıştı. Oyuncunun Türkiye'de olduğu iddia edildi.
Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz'ın TRT'nin haberine göre; İstanbul'a geldiği ve sarı kırmızılı takıma imza atacağı kaydedildi.
Türk pasaportu olan İsveçli oyuncu, imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep ediyor. Bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 500 bin euroya Jimmy'yi ikna ederek, Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.
Toulouse formasıyla geçen sezon ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.
Tecrübeli sol kanat, 2012-2014 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymiş ve 65 maçta 11 kez fileleri sarsmıştı.
DURMAZ'IN TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ İMZA EDEN PAYLAŞI ŞU ŞEKİLDEYDİ:
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 13:41
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!
Toplam 1
Yorum
serdar akay gs muriç i alırsa diagne gibi 1.2 yıl sonra göndermeye çalışır.arsenal den Nketiah veya real madrid ten tomas bu 2 oyuncudan1 i kiralanabili
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti
Toplam 1
Yorum
berlin Voleydolda çıta çok yükseldi. 10-12 takım çok iyi. Herkes birbirine yener.
Jimmy Durmaz transfer için Türkiye'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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