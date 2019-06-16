Jimmy Durmaz transfer için Türkiye'de!

Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz'ın TRT'nin haberine göre; İstanbul'a geldiği ve sarı kırmızılı takıma imza atacağı kaydedildi.

Türk pasaportu olan İsveçli oyuncu, imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep ediyor. Bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 500 bin euroya Jimmy'yi ikna ederek, Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

Toulouse formasıyla geçen sezon ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.

Tecrübeli sol kanat, 2012-2014 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymiş ve 65 maçta 11 kez fileleri sarsmıştı.

DURMAZ'IN TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ İMZA EDEN PAYLAŞI ŞU ŞEKİLDEYDİ: