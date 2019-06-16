Bonservisi Barcelona'da bulunan ve geçen sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Douglas'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bitmiş olacak.

DOUGLAS, TÜRKİYE'Yİ KAZANÇ KAPISI GÖRÜYOR?



Sivasspor, geçen sezon yaptığı 7 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Brezilyalı yıldızdan memnun kaldı. Fakat; artık serbest futbolcu pozisyonunda olması sebebiyle oyuncunun Türkiye'yi bir kazanç kapısı olarak gördüğü ve yüksek fiyatlar istediği ortaya çıktı.

SİVASSPOR, DOUGLAS'IN MALİYETİNİ NASIL KARŞILADI?



Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Barcelona'nın Douglas'ın maliyetinin yarısını karşılaması sebebiyle çok zorlanmadı. Ancak; şimdi ise işler biraz değişti.

DOUGLAS'IN MALİYETİ YÜKSELDİ



Mariano'nun ayrılma ihtimalini de düşünerek Galatasaray, yakından takip ettiği Douglas ile uzun süre ilgilenmişti. Sağ bek pozisyonu için Şener Özbayraklı ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, Douglas defterini yüksek maliyet sebebiyle kapatma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor.