Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas olmuştu. Peki, Douglas Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'la mı devam edecek? Ayrıntılar haberimizde...
Bonservisi Barcelona'da bulunan ve geçen sezonu Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Douglas'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bitmiş olacak.
DOUGLAS, TÜRKİYE'Yİ KAZANÇ KAPISI GÖRÜYOR?
Sivasspor, geçen sezon yaptığı 7 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Brezilyalı yıldızdan memnun kaldı. Fakat; artık serbest futbolcu pozisyonunda olması sebebiyle oyuncunun Türkiye'yi bir kazanç kapısı olarak gördüğü ve yüksek fiyatlar istediği ortaya çıktı.
SİVASSPOR, DOUGLAS'IN MALİYETİNİ NASIL KARŞILADI?
Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Barcelona'nın Douglas'ın maliyetinin yarısını karşılaması sebebiyle çok zorlanmadı. Ancak; şimdi ise işler biraz değişti.
DOUGLAS'IN MALİYETİ YÜKSELDİ
Mariano'nun ayrılma ihtimalini de düşünerek Galatasaray, yakından takip ettiği Douglas ile uzun süre ilgilenmişti. Sağ bek pozisyonu için Şener Özbayraklı ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, Douglas defterini yüksek maliyet sebebiyle kapatma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor.
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 14:30
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!
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Yorum
serdar akay gs muriç i alırsa diagne gibi 1.2 yıl sonra göndermeye çalışır.arsenal den Nketiah veya real madrid ten tomas bu 2 oyuncudan1 i kiralanabili
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti
Toplam 1
Yorum
berlin Voleydolda çıta çok yükseldi. 10-12 takım çok iyi. Herkes birbirine yener.
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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