Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? haberleri

Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri

'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan , gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas olmuştu. Peki, Douglas Galatasaray'a transfer olacak mı? 'la mı devam edecek? Ayrıntılar haberimizde...

Bonservisi 'da bulunan ve geçen sezonu Demir Grup 'da kiralık olarak geçiren Douglas'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bitmiş olacak.

DOUGLAS, TÜRKİYE'Yİ KAZANÇ KAPISI GÖRÜYOR?

Sivasspor, geçen sezon yaptığı 7 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Brezilyalı yıldızdan memnun kaldı. Fakat; artık serbest futbolcu pozisyonunda olması sebebiyle oyuncunun Türkiye'yi bir kazanç kapısı olarak gördüğü ve yüksek fiyatlar istediği ortaya çıktı.

SİVASSPOR, DOUGLAS'IN MALİYETİNİ NASIL KARŞILADI?

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Barcelona'nın Douglas'ın maliyetinin yarısını karşılaması sebebiyle çok zorlanmadı. Ancak; şimdi ise işler biraz değişti.

DOUGLAS'IN MALİYETİ YÜKSELDİ

Mariano'nun ayrılma ihtimalini de düşünerek , yakından takip ettiği Douglas ile uzun süre ilgilenmişti. Sağ bek pozisyonu için Şener Özbayraklı ile el sıkışan sarı-kırmızılıların, Douglas defterini yüksek maliyet sebebiyle kapatma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor.

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  2. Güncelleme: 16.06.2019 14:30
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