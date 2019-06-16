Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer şoku geldi... Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor.

16 Haziran 2019 Pazar 10:08 Güncelleme: 16.06.2019 10:14
Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırma hedefindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı yıldız ismin transferini bitiriyor.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Avrupa'nın altını üstüne getiren sarı-lacivertliler, yerli kalitesini de artırmak isyiyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Sarı lacivertliler bu kapsamda 21 yaşındaki Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Mukavelesi devam etmesine rağmen kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen ve Galatasaray'a gideceği konuşulan yıldız Fenerbahçe'nin kıskacına girdi.

Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

O isim Deniz Türüç... Başarılı sağ açık için sarı-kırmızılı ekibe futbolcu takası ve yanı sıra para sunuldu.

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