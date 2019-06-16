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Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer şoku geldi... Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor.
16 Haziran 2019 Pazar 10:08
Güncelleme: 16.06.2019 10:14
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Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırma hedefindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı yıldız ismin transferini bitiriyor.
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Avrupa'nın altını üstüne getiren sarı-lacivertliler, yerli kalitesini de artırmak isyiyor.
Sarı lacivertliler bu kapsamda 21 yaşındaki Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.