Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe işi bitirdi... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer şoku geldi... Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor.