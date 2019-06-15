Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması | Video
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
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