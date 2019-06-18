Welbeck ile Galatasaray arasında ilk görüşme gerçekleşti!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da bomba bir gelişme yaşandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde mücadele edecek kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor. Santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir yıldız transferi yaparak gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar Welbeck'i transfer gündemine almıştı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray arasında görüşmeler başladı. İşte görüşmenin detayları...

18 Haziran 2019 Salı 00:08 Güncelleme: 18.06.2019 00:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





