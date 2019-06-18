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Welbeck ile Galatasaray arasında ilk görüşme gerçekleşti!
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da bomba bir gelişme yaşandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde mücadele edecek kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor. Santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir yıldız transferi yaparak gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar Welbeck'i transfer gündemine almıştı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray arasında görüşmeler başladı. İşte görüşmenin detayları...
18 Haziran 2019 Salı 00:08
Güncelleme: 18.06.2019 00:08
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar hedef büyüttü.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, takıma direkt olarak katkı sağlayacak oyuncuların peşinde.
Ever Banega transferinde büyük yol kateden Aslan, santrfor bölgesinde de hareketli günler yaşamaya başladı.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne sezonu gol kralı olarak kapatmasına rağmen Fatih Terim'in gözüne girememişti.