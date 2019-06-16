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16 Haziran 2019, Pazar
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Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in takımdaki geleceğine ilişkin teknik direktör Unai Emery'nin yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Haziran 2019 Pazar 10:37 Güncelleme: 16.06.2019 10:37
Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da köklü bir değişime imza atmak isteyen teknik direktör Unai Emery yeni sezon öncesi yıldız futbolcuların durumunu değerlendirdi.

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Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

France Football Dergisi, İspanyol çalıştırıcının takımdaki maliyet ve performans analizini sunduğu raporla ilgili detayları açıkladı.

Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

Haberde, menajer Emery'nin Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili görüşlerine de yer verildi.

Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

Buna göre Emery, performasını yeterli bulmadığı ancak takıma maliyeti yüksek olan Mesut Özil'i takımdan gönderme kararı aldı ve bu düşüncesini yönetime de iletti.

Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

Arsneal yönetiminin yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

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