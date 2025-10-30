Gelinim Mutfakta günün birincisi 30 Ekim | Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı? Haftalık puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan 1704. bölümünde heyecan dorukta. Kızışan rekabet ortamında en güzel yemeği yapmak için yarışan gelinler, kayınvalidelerine tattırdıkları lezzetlerle en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yayımlanan fragmanda Hanife gelinin kocası Kadir ve Kayınvalidesi Fadime ile yaşadığı gerginlik yürekleri ağza getirdi. "Kadir kartımdaki son paramı çekti" diyen Hanife, kayınvalidesinin yaptığı hareket karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM KAZANDI? 30 EKİM

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim Çarşamba günü oynanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Berna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Tuğba: 47 PUAN Berna: 43 PUAN Hanife: 32 PUAN Nilüfer: 31 PUAN