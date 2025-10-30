Gelinim Mutfakta günün birincisi 30 Ekim | Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı? Haftalık puan durumu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta 30 Ekim Perşembe günü gerilim tırmanıyor. Yayımlanan fragmanda Aslı Hünel'in 'Evi terk edecek ne olabilir?' sorusu üzerine Hanife gelinin verdiği cevap ağızları açık bıraktı. Kocası Kadir ile yaşadığı sorunu anlatan ve kayınvalidesiyle de tartışma yaşayan Hanife gelinin yaşadıkları herkesi şaşırttı. Yayına bağlanan Kadir Hanife'ye ne söyledi? Kayınvalide Fadime kimin tarafını tuttu? Bu bölümde Şanlıurfa'nın meşhur Frenk Çömleğini yapan gelinlerden hangisi kaç puan topladı? Çeyrek altını kim kazandı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 11:55
Gelinim Mutfakta'nın 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan 1704. bölümünde heyecan dorukta. Kızışan rekabet ortamında en güzel yemeği yapmak için yarışan gelinler, kayınvalidelerine tattırdıkları lezzetlerle en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yayımlanan fragmanda Hanife gelinin kocası Kadir ve Kayınvalidesi Fadime ile yaşadığı gerginlik yürekleri ağza getirdi. "Kadir kartımdaki son paramı çekti" diyen Hanife, kayınvalidesinin yaptığı hareket karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM KAZANDI? 30 EKİM

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Urfa Frenk Çömleği tarifi | Frenk Çömleği nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim Çarşamba günü oynanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Berna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Tuğba: 47 PUAN

Berna: 43 PUAN

Hanife: 32 PUAN

Nilüfer: 31 PUAN

