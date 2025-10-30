Urfa Frenk Çömleği tarifi | Frenk Çömleği nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şanlıurfa'daki Tek Tek Dağlarının eteklerinde yetişen ivesi ırkından kuzuların etiyle yapılan meşhur frenk çömleği, Şanlıurfa'nın ününü dünyaya yaymaya devam ediyor. Taş fırınlardaki odun ateşinde ağır ağır pişen lokum kıvamındaki kuzu etinin frenk adı verilen domatesle buluşmasıyla ortaya çıkan baş döndürücü bu tadı kendi mutfağında hazırlamak isteyenlere 'Urfa Frenk Çömleği tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları'nı haberimizde derledik.

URFA FRENK ÇÖMLEĞİ TARİFİ

Malzemeleri

1 kg kuşbaşı kuzu eti

6 adet ilikli ve etli kemik

5 kg domates

1 kg taze isot (ya da kapya biber)

100 gr tereyağı

4 adet orta boy kuru soğan

2 baş sarımsak

1 adet orta boy patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı çemen

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karanfil

FRENK ÇÖMLEĞİ NASIL YAPILIR?

Yapılışı

Kuşbaşı doğranmış et, yemeklik doğranmış soğan ve yağla kavrulur ve tuzu eklenerek ateşten alınır.

Çömleğin tabanına ilikli ve etli kemikler dizilir.

Üzerine sapları ve çekirdekleri ayıklanarak iri doğranmış kırmızıbiber (isot) ile küp küp doğranmış patlıcan ve domateslerin yarısı eklenir.

Kavrulan et ve soğana sarımsaklar ile diğer malzemeler ilave edilir.

Tuzu ve baharatı konan ürün fırında pişirilir.

Püf Noktaları

Frenk çömleği taş fırında 3 saat pişirilir. Eğer taş fırında pişiremiyorsanız 180 derece fırında etler yumuşayana kadar tutablirsiniz.