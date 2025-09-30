CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 30 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:00
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 30 Eylül | Gelinim Mutfakta'nın 1682. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 30 Eylül Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Eylül Salı günü yayımlanan haftanın üçüncü bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altını alan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Eylül Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 22-26 Eylül tarihleri arasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin Kader ve kayınvalidesi Tülay Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

ŞEVVAL: 16 puan

HANİFE: 16 puan

TUĞBA: 16 puan

MİYASE: 9 puan

