Şiş Börek Çorbası tarifi nasıl yapılır? | Şiş börek çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Şiş Börek Çorbası tarifi nasıl yapılır? | Şiş börek çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Güneydoğu Anadolu mutfağının incisi; özellikle Hatay, Gaziantep, Adana ve Batman'da sofraların vazgeçilmezi şiş börek çorbası, en sevilen yerel lezzetler arasında yerini aldı. Şiş mantı ya da börek çorbası olarak da bilinen bu lezzeti evinde denemek isteyenler için Şiş börek çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şiş Börek Çorbası tarifi nasıl yapılır? | Şiş börek çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Küçük küp hamurlar kıymalı içle doldurulup şiş gibi kıvrılarak hazırlanan ve ardından yoğurtlu, nohutlu bir çorbaya dönüştürülen ekşili, tuzlu bir tat olan şiş börek çorbası, Güneydoğu Anadolu'nun en sevilen lezzetleri arasında yer alır. Batman'a kadar yayılan ve orada yöresel tatlarla zenginleştirilerek yeni bir yorum katılan şiş börek çorbasının tarifini sizler için derledik.

ŞİŞ BÖREK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

ŞİŞ BÖREK ÇORBASI MALZEMELERİ

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su (kıvamına göre ayarlanabilir)

İç harcı için:

200 gram kıyma (orta yağlı)

1 küçük soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Çorbası için:

1 litre su (veya yarısı süt, yarısı su)

1 su bardağı haşlanmış nohut

½ su bardağı pirinç

2 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un (terbiye için)

1 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, ekşilik için)

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

ŞİŞ BÖREK ÇORBASI YAPILIŞI

Un, yumurta, tuz ve suyu karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendirin.

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Yoğurarak homojen bir harç elde edin.

Hamuru ince açın, 3x3 cm'lik kareler kesin.

Her kareye bir çay kaşığı harç koyun, üçgen kapatın, uçlarını birleştirerek "şiş" şekli verin. Un serpilmiş tepsiye dizin.

Tencerede suyu kaynatın, pirinç ve haşlanmış nohutu ekleyin.

irinç yumuşayana kadar (15 dk) orta ateşte pişirin.

Yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.

Çorbadan bir kepçe sıcak su alıp terbiyeye ekleyin, ılınmasını sağlayın.

Karışımı tencereye yavaşça ilave edin, sürekli karıştırarak kaynatın.

Şiş börekleri çorbaya ekleyin, 10-12 dakika kısık ateşte pişirin.

Limon suyu ekleyerek tatlandırın (isteğe bağlı).

Tereyağını eritin, nane ve pul biberi ekleyip hafifçe kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirin.

ŞİŞ BÖREK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Hamurun çok sert olmaması için suyu azar azar ekleyin. Yumuşak ama yapışmayan bir kıvam ideal.

Börekleri küçük tutun ve uçlarını sıkıca birleştirin ki pişerken açılmasın.

oğurtlu karışımın kesilmemesi için sıcak suya yavaşça alıştırmak önemli. Sürekli karıştırın.

Önceden haşlanmış nohut kullanın; konserve nohut da uygundur, ancak tuzunu yıkayın.

Çorbaya hafif ekşilik için limon suyu veya sumak ekleyebilirsiniz.

