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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Nisan Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Nisan Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Kader Hanım oldu. Kader Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 22 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 16:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Nisan Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kader Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 22 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KADER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Nisan yarışmacısı Kader Hanım oldu. Kader Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pınar: 5

Mert: 4

Nazmiye: 4

Kader: 5

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