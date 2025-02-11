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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Salı 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Salı 2025

Survivor 2025, 11 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 11 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 00:00
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Salı 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 10 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 11 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 11 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 11 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ takım oldu.

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