CANLI İZLE | Benin-Botsvana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Benin ile Botsvana, D Grubu'nun alt sıralarındaki düğümü çözecek niteliğe sahip bir maça çıkıyor. Alman teknik adam Gernot Rohr yönetimindeki Benin, hücumdaki verimsizliğini bu maçla kırmayı ve fiziksel üstünlüğünü skor tabelasına yansıtmayı hedefliyor. Öte yandan Botsvana ise Senegal maçındaki savunma hatalarından ders çıkararak daha kompakt bir görüntü sergilemek ve kontrataklarla rakibini avlamak niyetinde. İşte Benin-Botsvana maçının detayları...

Benin-Botsvana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benin-Botsvana maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Benin-Botsvana MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2. haftasında oynanacak Benin-Botsvana maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Benin-Botsvana MUHTEMEL 11'LER

Benin: Dandjinou; Tijani, Verdon, Roche, Moumini; Ouorou, Dodo, Imourane, Kiki; Mounie, Olaitan

Botsvana: Phoko; Johnson, Ditlhokwe, Gaolaolwe, Velaphi; Ditsele; Seakanyeng, Mohutsiwa, Cooper, Orebonye; Kebatho