CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol CANLI İZLE | Benin-Botsvana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

CANLI İZLE | Benin-Botsvana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Benin, sahasında Botsvana’yı ağırlıyor. Turnuvanın açılış maçında Demokratik Kongo'ya 1-0 mağlup olan Benin ile Senegal karşısında 3-0’lık ağır bir yenilgi alan Botsvana, gruptaki ilk puanlarını almak ve son 16 turu için umutlarını son maça taşımak amacıyla sahaya çıkıyor. Henüz puanı ve golü bulunmayan iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Benin-Botsvana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI İZLE | Benin-Botsvana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Benin-Botsvana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Benin ile Botsvana, D Grubu'nun alt sıralarındaki düğümü çözecek niteliğe sahip bir maça çıkıyor. Alman teknik adam Gernot Rohr yönetimindeki Benin, hücumdaki verimsizliğini bu maçla kırmayı ve fiziksel üstünlüğünü skor tabelasına yansıtmayı hedefliyor. Öte yandan Botsvana ise Senegal maçındaki savunma hatalarından ders çıkararak daha kompakt bir görüntü sergilemek ve kontrataklarla rakibini avlamak niyetinde. İşte Benin-Botsvana maçının detayları...

Benin-Botsvana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benin-Botsvana maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Benin-Botsvana MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2. haftasında oynanacak Benin-Botsvana maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Benin-Botsvana MUHTEMEL 11'LER

Benin: Dandjinou; Tijani, Verdon, Roche, Moumini; Ouorou, Dodo, Imourane, Kiki; Mounie, Olaitan

Botsvana: Phoko; Johnson, Ditlhokwe, Gaolaolwe, Velaphi; Ditsele; Seakanyeng, Mohutsiwa, Cooper, Orebonye; Kebatho

ASpor CANLI YAYIN

Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak?
G.Saray'dan golcü atağı!
DİĞER
Serdal Adalı'dan TFF'ye olay çağrı! "Yabancı VAR hakemi adalet için kaçınılmaz bir gerekliliktir"
Asrın inşasında 455 bin konut tamam: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 15:04
Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! 14:50
Al Nassr - Al Akhdoud maçı bilgileri! Al Nassr - Al Akhdoud maçı bilgileri! 14:48
Benin-Botsvana maçı tüm detayları! Benin-Botsvana maçı tüm detayları! 14:38
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe... Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe... 14:36
Nijerya-Tunus maçı hangi kanalda? Nijerya-Tunus maçı hangi kanalda? 14:26
Daha Eski
Pisa-Juventus maçı canlı izleme bilgileri! Pisa-Juventus maçı canlı izleme bilgileri! 14:13
Uganda-Tanzanya maçı yayın bilgileri! Uganda-Tanzanya maçı yayın bilgileri! 14:09
Chelsea-Aston Villa maçı hangi kanalda? Chelsea-Aston Villa maçı hangi kanalda? 13:39
İşte yılın en çok kazanan futbolcuları! İşte yılın en çok kazanan futbolcuları! 13:35
Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak? Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak? 13:25
Brentford-Bournemouth maçı bilgileri! Brentford-Bournemouth maçı bilgileri! 13:24