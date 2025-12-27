CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nijerya-Tunus maçında geri sayım: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Nijerya-Tunus maçında geri sayım: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci haftasında, ilk maçlarını kayıpsız geçen iki kıta devi Nijerya ve Tunus liderlik için kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Tanzanya’yı 2-1 mağlup eden Nijerya, dünya yıldızı Victor Osimhen önderliğinde kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Uganda’yı 3-1 gibi net bir skorla geçerek averajla liderlik koltuğuna oturan Tunus ise, taktik disipliniyle rakibini durdurup zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Peki Nijerya-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:26
Nijerya-Tunus maçında geri sayım: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Nijerya-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'in 2. haftasında oynanacak bu dev randevu, Afrika futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getiriyor. Nijerya, hücum hattındaki bireysel yetenekleri ve atletik yapısıyla rakip savunmayı zorlamayı planlarken; Tunus ise her zamanki kompakt oyun yapısı ve duran top etkinliğiyle sonuca gitmeyi amaçlıyor. Avrupa'nın elit golcülerine sahip olan Nijerya karşısında, Tunus'un sergileyeceği savunma direnci maçın kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Peki Nijerya-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya-Tunus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya-Tunus maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

Nijerya-Tunus MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025'in 2. haftasında oynanacak Nijerya-Tunus maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

