Haberler İtalya Serie A Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da yılı güçlü bir şekilde kapatmak isteyen Juventus, Cumartesi akşamı deplasmanda Pisa ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda ligde ve Avrupa’da aldığı galibiyetlerle toparlanan siyah-beyazlılar, 2025’i üst üste dördüncü zaferle tamamlamayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Pisa-Juventus maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?”, “Canlı izleme linki var mı?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:15
Pisa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Juventus maçı canlı anlatım için TIKLA

Juventus maçı canlı izleme linki

Pisa vs Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Pisa ile Juventus karşı karşıya geliyor. Son iki lig maçını ve Avrupa'daki mücadelesini kazanan Juventus, yılı galibiyetle kapatmak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise "Pisa-Juventus maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ayrıca Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı ve resmi kadroların açıklanıp açıklanmadığı da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

PISA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Pisa-Juventus maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

PISA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Pisa-Juventus maçı, saat 22:45'te başlayacak.

PISA-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pisa ve Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Pisa'da, Arena Garibaldi Stadyumu'nda oynanacak.

PISA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Pisa SC-Juventus Turin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Pisa'nın muhtemel ilk 11'i: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Vural, Piccinini, Aebischer, Angori, Tramoni, Meister

Juventus muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Miretti, Kenan Yıldız, Openda

