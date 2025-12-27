Uganda-Tanzanya maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Uganda-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Al-Medina Stadyumu'nda oynanacak olan Uganda-Tanzanya mücadelesi, taktiksel disiplinden ziyade yüksek fiziksel mücadeleye sahne olması beklenen bir randevu. Teknik direktör Paul Put yönetimindeki Uganda, ilk maçta sergilediği dirençli oyunu bu kez skora yansıtarak turnuvadaki ilk puanlarını almayı planlıyor. Öte yandan, Tanzanya ise Nijerya karşısında bulduğu golle moral depolasa da savunmadaki zaaflarını gidererek ezeli rakibi karşısında tarihi bir galibiyet arıyor. Peki Uganda-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uganda-Tanzanya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uganda-Tanzanya maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Uganda-Tanzanya MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2. haftasında oynanacak Uganda-Tanzanya maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Uganda-Tanzanya MUHTEMEL 11'LER

Uganda: Magoola; Sibbick, Torach, Obita, Kayondo; Ssemugabi, Semakula, Aucho, Mato; Lorenzen, Mukwala

Tanzanya: Foba; Kapombe, Mwamnyeto, Hamad, Hussein; Mirishi, Msanga; Msuva, M'Mbobwa, Allarkhia; Samatta