Ziraat Türkiye Kupası
Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Al Nassr-Al Akhdoud maçı canlı izle!

Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Al Nassr-Al Akhdoud maçı canlı izle!

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ederken, Al Nassr sahasında Al Akhdoud ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Al Nassr’da hedef mutlak galibiyet. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise “Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:48
Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Al Nassr-Al Akhdoud maçı canlı izle!

Al Nassr-Al Okhdood maçını canlı takip et

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın öne çıkan maçlarından birinde Al Nassr ile Al Akhdoud kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı izleme detaylarını merak ediyor. Al Nassr-Al Akhdoud maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı nasıl izlenir? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar…

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Okhdood maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Okhdood maçı, saat 17:50'de başlayacak.

AL NASSR-AL OKHDOOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Okhdood arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Al-Nassr FC-Al-Akhdoud Club maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 27, 2025

