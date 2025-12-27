Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFON 2025'in 2. haftasında D Grubu'nun en yüksek profilli karşılaşması sahne alıyor. Teknik direktör Aliou Cisse yönetimindeki Senegal, sahadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yolundaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta, Sebastien Desabre idaresindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise katı savunma anlayışı ve etkili kanat oyuncularıyla rakibini durdurup kontrataklarla sonuca gitmenin planlarını yapıyor. İşte Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2. haftasında oynanacak Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye; Mane, I. Sarr, Jackson

D. Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Bongonda, Mbuku, Bakambu