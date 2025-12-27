CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ikinci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Senegal, sahasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. İlk maçında Botsvana’yı 3-0 gibi net bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturan Senegal, bu maçı da kazanarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor. Benin’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Sebastien Desabre'nin ekibi ise, güçlü rakibi karşısında puan alarak grup liderliği için avantaj yakalamak istiyor. Peki Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:51
Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFON 2025'in 2. haftasında D Grubu'nun en yüksek profilli karşılaşması sahne alıyor. Teknik direktör Aliou Cisse yönetimindeki Senegal, sahadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yolundaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta, Sebastien Desabre idaresindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise katı savunma anlayışı ve etkili kanat oyuncularıyla rakibini durdurup kontrataklarla sonuca gitmenin planlarını yapıyor. İşte Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2. haftasında oynanacak Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye; Mane, I. Sarr, Jackson

D. Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Bongonda, Mbuku, Bakambu

SON DAKİKA
6
