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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Nurettin Bey oldu. Nurettin Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 26 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nurettin Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURETTİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Aralık yarışmacısı Nurettin Bey oldu. Nurettin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Aralık yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilan: 5

Sabahat: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Aralık yarışmacısı Dilan Hanım oldu. Dilan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 6

Sabahat: 4

Ali Hüda: 4

Nurettin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABAHAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık yarışmacısı Sabahat Hanım oldu. Sabahat Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Murat: 5

Dilan: 4

Ali Hüda: 5

Nurettin: 5

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