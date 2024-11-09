Cennete Bilet (Ticket to Paradise) filmi konusu ne? | Cennete Bilet filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Cennete Bilet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ol Parker'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cennete Bilet filminin konusu ne? Cennete Bilet oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CENNETE BİLET FİLMİNİN KONUSU NE?

Cennete Bilet, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Wren Butler, ey yakın arkadaşı Lily ile Bali'ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily'nin ebeveynleri, kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu sırada düğün hazırlıkları için Bali'de kalan Wren de hayatının aşkı ile karşılaşır.

CENNETE BİLET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julia Roberts

George Clooney

Lucas Bravo

Kaitlyn Dever

Maxime Bouttier

Billie Lourd

Cintya Dharmayanti

Romy Poulier

Genevieve Lemon

Dorian Djoudi

Inaya Servais

Francis McMahon

Angelo Montano

Ifa Barry

Kyoko Yates

Ling-Hsueh Tang

Arielle O'Neill

Ilma Nurfauziah

Charles Allen

Casey Wright

Rowan Chapman

Isaac Priest