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MasterChef ilk takım oyununu kim kazandı? | 6 Ağustos 2024 MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef'te yeni sezon kadrosu tamamlandı. Hafta başında ilk kaptanlık oyununu oynayan yarışmacılardan Emre mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanlığına Ayşe'yi seçti. Haftanın takımlarını belirleyen takım kaptanları ekipleri ile birlikte kıyasıya mücadele ediyorlar. İzleyiciler ise MasterChef ilk takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos 2024 MasterChef hangi takım kazandı? sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 18:30
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MasterChef ilk takım oyununu kim kazandı? | 6 Ağustos 2024 MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef 2024'ün ilk takım oyunu 6 Ağustos Salı akşamı oynanıyor. Emre'nin kaptanlığında yarışan mavi takım ve Ayşe'nin kaptanlığında yarışam kırmızı takım en iyi menüyü yapabilmek için kıyasıya rekabet ediyorlar. Haftanın ilk takım oyununda kazanan isim merak edilirken MasterChef ilk takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos 2024 MasterChef hangi takım kazandı? sorularının yanıtı araştırırlıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni sezonun ilk takım oyunu 6 Ağustos Salı günü oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi Ege mezelerini yapmak için mücadele edecekler. Gecenin sonunda başarılı olan takım belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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