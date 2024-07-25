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Herkül: Efsane Başlıyor (The Legend of Hercules) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Herkül: Efsane Başlıyor hangi yıl çekildi?

Fantastik ve aksiyon türünde çekilen Herkül: Efsane Başlıyor filmi ilk kez 2014 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Renny Harlin'in oturduğu film ABD yapımı filmler arasında yer alıyor. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:36 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:57
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Herkül: Efsane Başlıyor (The Legend of Hercules) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Herkül: Efsane Başlıyor hangi yıl çekildi?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kaynağını mitolojik hikayeler ve efsanelerden alsa da işin fantastik boyutundan ziyade gerçekçi ve insan yanına odaklanan yapımın yönetmen koltuğunda Die Hard 2 filminin yönetmeni Renny Harlin bulunuyor. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor (The Legend of Hercules) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Herkül: Efsane Başlıyor hangi yıl çekildi?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarihin en ünlü mitolojik kahramanlarından biri olan Herkül, izleyicisiyle 3D formatında buluşacağı bu yapımda yabancılarla dolu, tekinsiz bir dünyada zorlu bir maceraya atılıyor. Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır.

Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

  • Kellan Lutz
  • Scott Adkins
  • Liam McIntyre

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