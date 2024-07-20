AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - Açıköğretim Lise sınavları ayın kaçında?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024 | MEB Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından gözler, 3. dönem sınav tarihine çevrildi. Lise eğitimi almak isteyen öğrencilere MEB tarafından uygulanan sınavlar hakkında arama motorlarında sorgulanan 'MEB Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEB AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3 .dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

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AÇIK SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.