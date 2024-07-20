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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - Açıköğretim Lise sınavları ayın kaçında?

Açıköğretim Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 3. dönem sınav tarihi için araştırmalara başladı. Peki MEB Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav tarihi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:22 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:22
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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - Açıköğretim Lise sınavları ayın kaçında?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024 | MEB Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından gözler, 3. dönem sınav tarihine çevrildi. Lise eğitimi almak isteyen öğrencilere MEB tarafından uygulanan sınavlar hakkında arama motorlarında sorgulanan 'MEB Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEB AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3 .dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

2024 AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AÇIK SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

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