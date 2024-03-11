Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Pazartesi

Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Pazartesi

Survivor All Star 2024, 11 Mart Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 11 Mart Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Mart Pazartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 11 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 11 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 11 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!
CHP'de 15 milyon TL'lik şaibe! Düzmece evrakla "il binası aldık" dediler 'bağış' yalanı söylediler... Savcılık harekete geçti
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 MART Pazartesi
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından ne zaman yazıldı?
KAYSERİ İFTAR VAKTİ 12 MART 2024
Gaziantep iftar vakti 12 Mart Salı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor'dan hakem tepkisi! Pendikspor'dan hakem tepkisi! 23:40
"Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor!" "Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor!" 23:25
Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! 23:14
"Taraftarımız bunu hak etmiyor!" "Taraftarımız bunu hak etmiyor!" 22:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:27
Manisa FK 3 maç sonra kazandı! Manisa FK 3 maç sonra kazandı! 22:27
Daha Eski
Kartal Antep'te ağır yaralı! Kartal Antep'te ağır yaralı! 22:26
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:22
Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı! Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı! 21:56
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 21:46
Fernando Santos: Kazanmak için geldik! Fernando Santos: Kazanmak için geldik! 20:01
F.Bahçe'den Mert Hakan paylaşımı! F.Bahçe'den Mert Hakan paylaşımı! 18:21