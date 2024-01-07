Masterchef Esra kaç yaşında, aslen nereli? | ESRA TOKELLİ KİMDİR?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yaptı. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Esra Tokelli, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Esra Tokelli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İlk kez MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli, yeni sezon All Star kadrosunda yer alıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 27 yaşında bir oğlu bulunuyor. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştu. Esra Tokelli son zamanlarda Instagram hesabında yaptığı yemekleri ve tarifini paylaşarak takipçilerine hünerlerini sergiliyor.