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MASTERCHEF 4. CEKET KİMİN OLDU? 28 Aralık 2023 MasterChef 4. finalist olan isim...

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te ilk ceketi Tahsin'in almasının ardından şkinci ceketin sahibi için nefesler tutuldu. Peki 'Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 28 Aralık MasterChef'te 4. finalist kim oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 00:18
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MASTERCHEF 4. CEKET KİMİN OLDU? 28 Aralık 2023 MasterChef 4. finalist olan isim...

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketlerin 3.'sünü kazanan yarışmacı Esra oldu. Bugün 'Yılın Genç Şef Ödülü'nün ilk sahibi Mevlüt Özkaya'yı konuk alan Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi dördüncü ceketi almaya hak kazanacak. Peki Masterchef 4. ceketi kim kazandı? 28 Aralık MasterChef'te 4. finalist kim oldu? İşte detaylar...

28 ARALIK MASTERCHEF'TE 4. CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

3. finalistin Esra olmasının ardından bu haftanın dördüncü ceketi, 28 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Masterchef'te 4. ceketi Sergen aldı.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

1. finalist: Tahsin (25 Aralık)

2. finalist: Barbaros (26 Aralık)

3 finalist: Esra (27 Aralık)

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MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI? 28 Aralık MasterChef'te 4. finalist kim oldu?
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