Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyürken Portekizli oyuncu için Avrupa'da transfer yarışı sürüyor. Rafa'nın devre arasında ayrılmak istediği biliniyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 10:01
Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden!

Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın yeni talipleri olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcuyu eski takımı Benfica'nın ardından Belçika'dan Club Brugge ve Yunan ekibi AEK yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın ara transfer döneminde mutlaka ayrılmak istemesi kulüpleri harekete geçirdi. Beşiktaş'ın 15 milyon euro'yu net şekilde istediği vurgulandı.

SON DAKİKA
