MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 17 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde elenen ve yarışmayı dokuzuncu tamamlayan isim 17 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde belli oldu.

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları yemeği şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi.

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu.

Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

MASTERCHEF 17 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta elenen isim Dilara oldu. Dilara aynı zamanda MasterChef All Star 2023'ün de 9.'su olmuş oldu.