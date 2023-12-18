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MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 17 Aralık 2023

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 17 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde bu hafta elenen isim belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından elenen ismi merak edenler yoğun olarak MasterChef 'te bu hafta kim elendi? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 17 Aralık MasterChef elenen isim ve bu haftanın detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:01
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 17 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde elenen ve yarışmayı dokuzuncu tamamlayan isim 17 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde belli oldu.

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları yemeği şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi.

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu.

Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

MASTERCHEF 17 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta elenen isim Dilara oldu. Dilara aynı zamanda MasterChef All Star 2023'ün de 9.'su olmuş oldu.

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