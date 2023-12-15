Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK KİM ELENDİ? | 15 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK KİM ELENDİ? | 15 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:50
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GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK KİM ELENDİ? | 15 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (15 ARALIK) | Gelinim Mutfakta'nın 1280. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada bu haftanın birincisi ise 20 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 15 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışm asında 14 Aralık Perşembe günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11-15 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11-15 Aralık hafta finalinde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Tuğba gelin:

Aleyna gelin:

İrem gelin:

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