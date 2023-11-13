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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 12 Kasım MasterChef elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak yarışmaya veda eden son isim belli oldu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 12 Kasım 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:10
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 12 Kasım MasterChef elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 12 Kasım Pazar günü veda eden isim TANYA oldu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?
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