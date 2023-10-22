Haberler Magazin ÇİNLİ SATICI (China Salesman) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çinli Satıcı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

ÇİNLİ SATICI (China Salesman) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çinli Satıcı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Tan Bing'in oturduğu Çinli Satıcı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2017 yapımı Çinli Satıcı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Çinli Satıcı filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:22 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇİNLİ SATICI (China Salesman) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çinli Satıcı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çinli Satıcı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Tan Bing'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çinli Satıcı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇİNLİ SATICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin, mobil iletişim çağının hemen başında muazzam bir iç savaşın eşiğinden döner. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için başvuran şirketlerin temsilcileri birer birer kaçırılıp, altyapıyı kuracak olan Amerikalı ortaklar da işin içine dahil olunca hem global hem de domestik ölçekte savaşın eşiğine gelinir.

ÇİNLİ SATICI OYUNCULARI KİM?

  • Li Dongxue
  • Mike Tyson
  • Janicke Askevold
  • Li Ai
  • Eriq Ebouaney
  • Steven Seagal
  • Zijian Wang
  • Anthony Gavard

ÇİNLİ SATICI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çinli Satıcı filmi, 2017 yılında gösterime girdi.

DİĞER
Kardeşlerim'de Akif Süreyya’nın oyununa geldi!
CANLI TAKİP | Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR'larının giriş yaptığı bölge hedef alındı
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı"
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 22 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?
MasterChef eleme adayı belli oldu! (21 Ekim)
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında 11:30
ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı 11:25
G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! 11:16
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" 11:14
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi 11:09
Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! 11:06
Daha Eski
Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:59
G.Saray transferde büyük oynuyor! G.Saray transferde büyük oynuyor! 10:51
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:23
Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 10:14
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:47
Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:45