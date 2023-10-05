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Devrim Özkan'dan Torreira sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Devrim Özkan, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:17
Devrim Özkan'dan Torreira sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray taraftarı olan Devim Özkan'ın adı bir süredir yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anılıyordu. Sarı-kırmızılıların İstanbul'daki hiçbir maçını kaçırmayan güzel oyuncu, Torreira ile sık sık bir araya geliyordu.

Aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Özkan ve Torreira, en son Miami'de yakalanmıştı. Daha önce Torreira ile ilgili, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu, bu kez ezber bozdu.

Devrim Özkan, önceki gün Etiler'deydi. Takvim'de yer alan habere göre; yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" diyerek birlikte olduklarını dile getirdi. Özkan, bu yazın büyük bir bölümünü Miami'de geçirmişti.

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