MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en iyi çiğ köfteyi yapmaya çalıştı.

Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu mavi takım kaptanı belli oldu ve haftanın takımları da netlik kazandı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Heyecan düzeyi yüksek geçen oyunda kazanan yarışmacı Ayaz mavi takım kaptanı oldu. Ayaz rakibi olarak Kerem'i seçerek kırmızı takım kaptanını belirledi.

İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Ayaz (Kaptan), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya, Alican.

KIRMIZI TAKIM: Kerem (Kaptan), Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Sefa, Batuhan, Eda