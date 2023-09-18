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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları nasıl oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 02:00
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en iyi çiğ köfteyi yapmaya çalıştı.

Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu mavi takım kaptanı belli oldu ve haftanın takımları da netlik kazandı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Heyecan düzeyi yüksek geçen oyunda kazanan yarışmacı Ayaz mavi takım kaptanı oldu. Ayaz rakibi olarak Kerem'i seçerek kırmızı takım kaptanını belirledi.

İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Ayaz (Kaptan), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya, Alican.

KIRMIZI TAKIM: Kerem (Kaptan), Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Sefa, Batuhan, Eda

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