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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 26 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Yarışmacılar Çarşamba akşamı düelloya çıktı. Yarışmacılar şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Kaybeden takımda iki yarışmacı daha eleme potasına girdi. Peki, 26 Temmuz MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 02:10
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 26 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef ile lezzet yarışı hızla sürüyor. Mavi ve kırmızı takımlar tezgah başında ellerinden geleni yaparak şeflerden tam puan almak için gayret etti. İki takım da muhteşem bir düelloya çıktı. İki takım da Danilo şef ve Somer şefin liderliğinde yarıştılar. İşte, MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık rekabeti için yeniden stüdyoya girdi.

Günün dokunulmazlık oyununu Ayaz kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Son olarak eleme adayları belirlendi. Kırmızı takımda günün ilk eleme adayı Mert oldu.

Diğer eleme adayı ise oylama sonunda Çağatay olarak belirlendi.

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