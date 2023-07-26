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AY'IN DÜŞÜŞÜ (MOONFALL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'ın Düşüşü oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu ve başrollerini Patrick Wilson, Halle Berry ve John Bradley'in paylaştığı Ay'ın Düşüşü filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki 2022 yapımı film hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ay'ın Düşüşü filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:00
AY'IN DÜŞÜŞÜ (MOONFALL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'ın Düşüşü oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'ın Düşüşü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'ın Düşüşü filminin konusu ne? Ay'ın Düşüşü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AY'IN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.

AY'IN DÜŞÜŞÜ OYUNCULARI KİM?

  • Patrick Wilson
  • Halle Berry
  • John Bradley
  • Charlie Plummer
  • Kelly Yu
  • Donald Sutherland
  • Michael Peña
  • Carolina Bartczak
  • Katy Breier
  • Stephen Bogaert
  • Eme Ikwuakor
  • Stanley Tucci
  • Maxim Roy
  • Zayn Maloney
  • Josh Cruddas
  • Kathleen Fee
  • Adam LeBlanc
  • Nathaly Thibault
  • Orla Johannes
  • Krista Marchand
  • Kaito Ishikawa
  • Mariya Ise
  • Takako Honda
  • Sebastian Pigott
  • Piotr Michael
  • Shunsuke Sakuya
  • Frank Fiola
  • Karl Walcott
  • Christian Jadah
  • Andreas Apergis
  • Frank Schorpion
  • Chris Sandiford
  • Kwasi Songui
  • Kōsuke Gotō
  • Tyrone Benskin
  • Randy Thomas
  • Tyler Elliot Burke
  • Maia Guest
  • Lori Graham
  • Kyle Gatehouse
  • Ava Weiss
  • Azriel Dalman
  • Nicole Leroux
  • Alex Gravenstein
  • Harry Standjofski
  • Susan Almgren
  • Steven Piovesan
  • Delia Lisette Chambers
  • André Lacoste

AY'IN DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay'ın Düşüşü filmi 2022 yılında vizyona girmiştir.

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