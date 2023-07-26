AY'IN DÜŞÜŞÜ (MOONFALL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'ın Düşüşü oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'ın Düşüşü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'ın Düşüşü filminin konusu ne? Ay'ın Düşüşü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AY'IN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.

AY'IN DÜŞÜŞÜ OYUNCULARI KİM?

Patrick Wilson

Halle Berry

John Bradley

Charlie Plummer

Kelly Yu

Donald Sutherland

Michael Peña

Carolina Bartczak

Katy Breier

Stephen Bogaert

Eme Ikwuakor

Stanley Tucci

Maxim Roy

Zayn Maloney

Josh Cruddas

Kathleen Fee

Adam LeBlanc

Nathaly Thibault

Orla Johannes

Krista Marchand

Kaito Ishikawa

Mariya Ise

Takako Honda

Sebastian Pigott

Piotr Michael

Shunsuke Sakuya

Frank Fiola

Karl Walcott

Christian Jadah

Andreas Apergis

Frank Schorpion

Chris Sandiford

Kwasi Songui

Kōsuke Gotō

Tyrone Benskin

Randy Thomas

Tyler Elliot Burke

Maia Guest

Lori Graham

Kyle Gatehouse

Ava Weiss

Azriel Dalman

Nicole Leroux

Alex Gravenstein

Harry Standjofski

Susan Almgren

Steven Piovesan

Delia Lisette Chambers

André Lacoste

AY'IN DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay'ın Düşüşü filmi 2022 yılında vizyona girmiştir.