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BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyük Oyun (Big Game) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jalmari Helander'in oturduğu Büyük Oyun filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünde Samuel L. Jackson'ın rol aldığı Büyük Oyun filmi hakkında araştırılanları haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:00
BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyük Oyun (Big Game) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Aksiyon ve macera filmi olan, teröristlerin peşine düştü bir ABD Başkanının hikayesini anlatan Büyük Oyun filmi, sinemaseverelerden tam not almasının ardından merak konusu oldu. Peki Büyük Oyun filminin konusu nedir? Büyük Oyun (Big Game) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte tüm merak edilenler...

BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur VE başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN (BİG GAME) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Samuel L. Jackson
  • Onni Tommila
  • Ray Stevenson
  • Victor Garber
  • Mehmet Kurtulus
  • Ted Levine
  • Jorma Tommila
  • Risto Salmi
  • Felicity Huffman
  • Jim Broadbent
  • Rauno Juvonen
  • Jaymes Butler
  • Jason Steffan
  • Jean-Luc Julien
  • Erik Markus Schuetz
  • Moe Abbas
  • Adrian Can
  • Philipp Rafferty
  • Gabriel Raab
  • Peter Nitzsche
  • Lincoln Potwin
  • Murali Perumal
  • Ken Thomas
  • Jörg Witte

BÜYÜK OYUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de çekilen film, 2014 yılında vizyona girdi.

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