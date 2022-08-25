ZUHAL TOPAL NE ZAMAN BAŞLIYOR? Zuhal Topal'la yemekteyiz 2022 yeni sezon hangi gün, saat kaçta başlayacak?

TV8 ekranlarında yayımlanan ve 7'den 70'e herkesin ilgi ve beğenisini kazanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 2022 yaz döneminin bitmesiyle yeni sezon fragmanı yayımlanan program hakkında izleyiciler, arama motorlarında Zuhal Topal ne zaman başlıyor? Zuhal Topal'la yemekteyiz 2022 yeni sezon hangi gün, saat kaçta başlayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

ZUHAL TOPAL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonu için hazırlanan ilk fragman yayımlandı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Zuhal Topal, yeni sezona 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 2022 YENİ SEZON HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ekranlara geldiği ilk günden beri yayın saattinin lideri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Yemekteyiz'in ilk bölümü 29 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da ekranlara gelecek. Program, hafta içi hergün 16.00'da TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşacak.