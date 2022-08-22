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KUŞATMA (FORTRESS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kuşatma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna James Cullen Bressack'in oturduğu ve oyuncu kadrosunda Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuşatma filminin konusu, oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. İşte Kuşatma filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
KUŞATMA (FORTRESS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kuşatma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini James Cullen Bressack'in üstlendiği ve Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray'in yer aldığı efsane kadrosuyla izleyenleri kendine hayran bırakan Kuşatma filmi, sinemaseverlerin araştırmalarının odağı haline geldi. İşte arama motorlarında sıklıkla bakılan Kuşatma (The Siege) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuşatma filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı ve tüm merak edilenler...

KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

KUŞATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Jesse Metcalfe,
  • Bruce Willis,
  • Chad Michael Murray

KUŞATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı gerilim ve aksiyon filmi 2021 yılında çekilerek vizyona girdi.

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