Fiorentina-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Cremonese maçı izleme linki

Fiorentina ile Cremonese, Serie A'da sezonun kaderini etkileyebilecek önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. 2026'ya yeni bir başlangıç yapmak isteyen Fiorentina, Pazar günü saat 17:00'de Stadio Franchi'de sahaya çıkacak. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geleceği maçın yayın saati, kanal bilgileri ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fiorentina Cremonese maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIORENTINA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina-Cremonese maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

FIORENTINA-CREMONESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina ve Cremonese'nin karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Cremonese arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

