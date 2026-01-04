Galatasaray'a transferde kötü haber! Manuel Ugarte...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'yi gündemine almıştı. Uruguaylı futbolcunun transferiyle ilgili sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da orta saha takviyesi için çalışmalar hız kazandı.

Bu bölge için birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılıların öncelik verdiği isimlerden biri de Uruguaylı futbolcu Manuel Ugarte olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve efsane kalecisi Fernando Muslera'nın da milli takımdan arkadaşları olan 24 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı takıma transfer olması için ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

İngiliz basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

TEAMTalk'ta yer alan habere göre; Manchester United, Galatasaray'ın Manuel Ugarte için yaptığı teklifi reddetti.

Haberde Ugarte'nin İngiliz ekibinde uzun vadeli bir geleceği olmadığını düşünse de Manchester United'ın, geçtiğimiz sezon başında 50 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun henüz en iyi performansını vermediğini düşündüğü kaydedildi.

Kobbie Mainoo ve Joshua Zirkzee'nin ocak ayında takımdan ayrılmak istemeleri nedeniyle Ugarte'ye ayrılık izni verilmediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Manuel Ugarte için 17.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planladığı vurgulandı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların, Manchester United'ın Uruguaylı futbolcu için PSG'ye ödediği 50 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapması halinde oyuncuyu transfer etme şansının olabileceğinin altı çizildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
