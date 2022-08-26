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Bruce Willis'ın son filmi 'Son Çıkmaz (Wrong Place)' ne zaman vizyona girecek? Son Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen duayen aktör Bruce Willis, son kez beyazperdede izleyicilerle buluşacak ve 'Son Çıkmaz' adlı filmiyle sinema dünyasına veda edecek. Sinemaseverler merakla beklediği Son Çıkmaz filminin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi araştırılmaya devam; Bruce Willis'in kim olduğuna, hastalığına ve yeni filmi Son Çıkmaz'ın sinemada izleyicilerle buluşacağı güne dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02
Bruce Willis'ın son filmi 'Son Çıkmaz (Wrong Place)' ne zaman vizyona girecek? Son Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Mike Burns'ü üstlendiği 'Son Çıkmaz' filmiyle sinemaseverlerin gündeminde yer alan Bruce Willis, son kez beyazperdede aksiyon sahneleriyle nefes kesecek ve hastalığı sebebiyle kariyerine nokta koyacak. Sinema dünyasında 'Son Çıkmaz' filmi için heyecanlı bekleyiş devam ederken; 'Son Çıkmaz (Wrong place) filminin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiğine dair detaylar ile vizyona gireceği tarih haber detaylarında...

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Son Çıkmaz filmi, bir uyuşturucu satıcının işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan güvenlik görevlisi Frank'in, kendisini ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini ele almaktadır.

Çevresinden izole bir mağazanın arkasındaki ağaçlık alanda, alçak bir uyuşturucu satıcısı olan Virgil Brown korkuyla sinmiş bir adamı infaz eder. Virgil'in talihsizliği, eski bir şerif olan güvenlik görevlisi Frank Richards'ın olan bitene şahit olmasıdır. Frank cesur davranarak Virgil'i tutuklar. Bu esnada, Virgil'in oğlu Jake, çalılıkların arasında saklanmış ve her şeyi görmüştür.

Jake cinayetin işlendiği silahı arayıp bulur ve polisler olay yerine gelmeden önce silahla birlikte ortadan kaybolur. Babasını hapisten kurtarmak için her şeyi yapmaktan kaçınmayan Jake, cinayetten geriye kalan tek tanığı yani Frank'i ortadan kaldırmak ister. Jake, Frank'in peşine takılır ve ertesi gün Frank'e evinde bir pusu kurar ancak Frank evde değildir. Evde olanlar, Frank'in kızı Chloe ve onun en iyi arkadaşı Tammy, Jake'in eline düşmüştür. Evde çıkan kavgada Jake, Tammy'yi omzundan vurur ve Chloe'ye zorla babasına telefon ettirir.

Jake, Chloe'nin Frank'i eve çekmek için mükemmel bir yem olduğunun farkındadır. Ama Chloe'nin de Jake'i atlatmak ve babası Frank'i evdeki tehlike konusunda uyarmak için bir planı vardır...

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Bruce Willis
  • Ashley Greene
  • Michael Sirow
  • Stacey Danger
  • Massi Furlan

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz" filmi 26 Ağustos Cuma günü sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

🎬'SON ÇIKMAZ' İLE SİNEMA DÜNYASINA VEDA EDECEK BRUCE WILLES KİMDİR?

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